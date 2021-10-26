"Газпром" потребовал у Молдовы оплатить долги для продления газового контракта

В "Газпроме" заявили, что Молдова должна за "голубое топливо" $433 млн. В этом месяце республика будет импортировать газ по цене около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем $148,87