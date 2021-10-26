Молдова вперше купила газ не в Росії [ Редактировать ]
Молдова вперше за 30 років купила газ не в Росії. Молдовська державна компанія підписала контракт із польським постачальником - на мільйон кубометрів блакитного палива.
І доправлятимуть його через Україну. Відсьогодні воно вже пішло трубами газового пункту Олексіївка. Зазначу, що молдовський оператор "Енергоком" купував газ за ринковою ціною. У країні ж діє режим надзвичайного стану - через енергетичну кризу.
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