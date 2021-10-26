Виверження вулкана Кумбре-В'єхи на іспанському острові Ла-Пальма посилилося. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, з кратера нині б'є "гігантський лавовий фонтан". Водночас представники місцевої влади вже заявили, що готові до чергової евакуації тамтешніх жителів. Нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха прокинувся 19 вересня. Лава вкрила понад 900 гектарів землі та зруйнувала щонайменше дві тисячі будинків.

Ітахіза Домінгез, вулканолог: