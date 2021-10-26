На Ла-Пальмі посилилося виверження вулкану [ Редактировать ]
Виверження вулкана Кумбре-В'єхи на іспанському острові Ла-Пальма посилилося. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, з кратера нині б'є "гігантський лавовий фонтан". Водночас представники місцевої влади вже заявили, що готові до чергової евакуації тамтешніх жителів. Нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха прокинувся 19 вересня. Лава вкрила понад 900 гектарів землі та зруйнувала щонайменше дві тисячі будинків.
Ітахіза Домінгез, вулканолог:
Наразі немає підстав заявляти, що виверження вулкана найближчим часом припиниться. Говорити про це зарано. Кумбре-В'єха досі дуже активний, і ця історія може тривати ще довго. Невідомо, кілька тижнів чи навіть кілька місяців.
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