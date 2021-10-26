COVID-19 в Україні: показники інфікування є чи не найбільшими за останні пів року

Позитивний тест на коронавірус напередодні отримали майже 19 тисяч українців! Пів тисячі - померли. При цьому одужали - сім тисяч шістсот п'ять пацієнтів.