На территории Украины после вакцинации от коронавирусной инфекции умерли 119 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, столь пугающая цифра касается тех людей, которые были вакцинированы от COVID-19 в течение месяца и имели неблагоприятные побочные реакции.

119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи.

Отмечается, что глава Минздрава привел также количество умерших от инсульта, летальность которого составляет 1 человек в 6 минут. Он дополнил, что инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел на прививку, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее. При этом сейчас неизвестно, есть ли прямая связь между вакциной и смертью человека.

Читайте также, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В стране разрешили сочетание мРНК-вакцин от компании Moderna и Pfizer, а также AstraZeneca и другие типы мРНК-препаратов.

Кроме того, третья доза вакцины от коронавирусной инфекции была рекомендована людям, которые страдают иммуно-скомпроментованными или иммуносупрессивными состояниями. Национальная группа экспертов разработала рекомендации для вакцинации третьей дозой препарата от COVID-19.

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