В Национальном банке Украины разработал изменения в закон о порядке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, страховые суммы увеличатся с 130 до 160 тысяч гривен для пострадавших, чье имущество пострадало в ходе аварии. Также сумма изменилась с 260 тысяч до 320 тысяч гривен за вред, причиненный здоровью или жизни пострадавших.

Учитывая то, что кумулятивный показатель уровня инфляции повысился на 22,81% за период с августа 2018 года по май 2021 года, есть потребность пересмотра и повышения страховых сумм.

Отмечается, что размер страховой выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления европротокола (документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников Национальной полиции Украины) будет увеличен с 50 до 80 тысяч гривен на одного пострадавшего.

Читайте также, автомобили в Украине должны быть застрахованы. Если у водителя неоформленное страхование ОСАГО, ему придется заплатить штраф, в случае ДТП по вине владельца полиса, за нанесенный ущерб будет платить не хозяин авто, а страховая компания.

Кроме того, каждые 3 минуты на автодорогах по территории Украины случается дорожно-транспортное происшествие (ДТП), а также каждые 15 минут один человек получает травму. Согласно статистике, за 2020 год на дорогах страны травмы получили более 30 тысяч граждан.

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