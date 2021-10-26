Во вторник, 26 октября, некоторые газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Отметим, что большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует с 1 мая до 30 апреля 2022 года.

Месячные тарифные планы

Месячные цены, которые компании предлагают на ноябрь, достигают 40 гривен за кубометр.

"ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

"Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Месячный тариф YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 8,46 гривен за кубометр на ноябрь, однако компания не принимает заявок на подключение от новых клиентов.

"Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка, и "Нафтогаз Украины" отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение.

Годовые тарифные планы

Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр.

Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр.

Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

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