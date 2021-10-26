Тарифы на газ: какие цены ждут украинцев в ноябре [ Редактировать ]
Во вторник, 26 октября, некоторые газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Отметим, что большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует с 1 мая до 30 апреля 2022 года.
Месячные тарифные планы
Месячные цены, которые компании предлагают на ноябрь, достигают 40 гривен за кубометр.
- "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).
- "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.
- Месячный тариф YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 8,46 гривен за кубометр на ноябрь, однако компания не принимает заявок на подключение от новых клиентов.
- "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка, и "Нафтогаз Украины" отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение.
Годовые тарифные планы
Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр.
Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр.
Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.
Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.
Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
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