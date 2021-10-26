Україна не зазіхає на сусідські цінності. Солодке російське "золото" більше не продаватимуть у Харкові. Там Держспоживслужба викрила мережу магазинів, які торгували російськими цукерками. Мережу магазинів, назву якої не розголошують, оштрафували... Під час інспеції були вилучені, зокрема, цукерки made in "Красний Октябрь", та всякі інші "мішкі в лєсу" та "бабаєвські бєлочкі" кондитерської фабрики "Побєда"... Про новини легального бізнесу та події в царині економіки далі -- Кирило Воронко.

Уряд зобов'язав постачальника "останньої надії" знизити ціни на газ для населення та бюджетних установ. Зідно з постановою 1102, "Нафтогаз України" повинен зменшити вартість блакитного палива в жовтні та листопаді. Таким чином, для побутових споживачів гранична ціна на природний газ становить 7 гривень 96 копійок за кубометр. Для бюджетних установ – 16, 80 за один кубічний метр.

Окрім цього, оператори газорозподільних мереж повинні внести в інформаційну платформу "Оператора ГТС" дані про всіх захищених споживачів: населення, бюджетники, комунальні та державні медустанови. "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії", протягом 60 днів зобов'язаний надавати газ споживачеві, якщо той залишився без газопостачальної компанії. Станом на сьогодні послуги від "останньої надії" отримують понад 600 тисяч клієнтів.

Вийти на пенсію наступного року зможе не кожен українець. Усе через підвищення пенсійного віку, що передбачено законодавством. Згідно з новими вимогами, які діють з початку поточного року, громадянину потрібно мати: у 60 років - стаж від 29 років; у 63 - від 19 до 29, а у 65 - від 15 до 19 років. Якщо ж у віці 65 немає навіть 15 років стажу, для таких громадян передбачена соціальна пенсія в розмірі близько 1854 грн.

Майже рекорд. Урожай зернових та олійних цьогоріч може перевищити 100 мільйонів тонн. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. За його словами, Україна встановить історичний рекорд. Наразі вже зібрали понад 56 мільйонів тонн зерна. Найбільше намолотили в Одеській області - майже 4,5 мільйони тонн зерна, на другому місці Харківська - (4,4 млн тонн), далі йде Дніпропетровська область (4,3 млн тонн).