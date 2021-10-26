Меркель получила "свидетельство об увольнении" [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Во вторник, 26 октября, в Берлине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий.
Меркель получила "свидетельство об увольнении" во дворце Бельвю.
В сети уже появилось видео, на котором запечатлено, как Штайнмайер благодарил Меркель перед тем, как вручить "свидетельство об увольнении".
Ранее мы писали о том, кто заменит Ангелу Меркель.
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