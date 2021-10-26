П'ятеро перехожих зазнали поранень, серед них - поліцейський і сам стрілець.

Стрілянина в американському торговельному центрі. Двоє людей загинули.

Інцидент стався в місті Бойсе, штат Айдахо. Посеред дня чоловік зайшов до ТРЦ і без попередження відкрив вогонь по відвідувачах.

П'ятеро перехожих зазнали поранень, серед них - поліцейський і сам стрілець.

Нападника забрали до лікарні, його особу та мотиви злочину встановлюють. Роботу торговельного центру зупинили.