Стрілянина в ТРЦ: двоє людей загинули [ Редактировать ]
Стрілянина в американському торговельному центрі. Двоє людей загинули.
Інцидент стався в місті Бойсе, штат Айдахо. Посеред дня чоловік зайшов до ТРЦ і без попередження відкрив вогонь по відвідувачах.
П'ятеро перехожих зазнали поранень, серед них - поліцейський і сам стрілець.
Нападника забрали до лікарні, його особу та мотиви злочину встановлюють. Роботу торговельного центру зупинили.
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