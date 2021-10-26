Віталій Кличко проінспектував "Київмедспецтранс" [ Редактировать ]
Вони рятують життя цілодобово і без вихідних. Карети швидкої допомоги щодня виїжджають на термінові виклики. Лише бригади "Київмедспецтрансу" за цей рік виїжджали до пацієнтів майже пів мільйона разів! Роботу підприємства сьогодні проінспектував мер Києва.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Наше підприємство є одним з найкращих підприємств не тільки в Україні. Воно входить і місто Київ входить до трійки кращих міст світу, там, де швидкість доїзду швидкої до клієнта відповідає кращим сучасним вимогам, світовим вимогам. Це не більше ніж 10 хвилин повинна швидка доїхати.
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