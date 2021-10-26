Бригади "Київмедспецтрансу" за цей рік виїжджали до пацієнтів майже пів мільйона разів

Вони рятують життя цілодобово і без вихідних. Карети швидкої допомоги щодня виїжджають на термінові виклики. Лише бригади "Київмедспецтрансу" за цей рік виїжджали до пацієнтів майже пів мільйона разів! Роботу підприємства сьогодні проінспектував мер Києва.

Віталій Кличко, міський голова Києва: