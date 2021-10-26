Працюють майже цілодобово, ризикуючи життям за аж зовсім незахмарну зарплатню.

Не менше ніж на швидких навантаження і в їхніх колег - сімейних лікарів. Після медреформи саме вони повинні відвідувати хворих удома, та ще й мусять бути на зв'язку 24/7.

А окрім тисяч пацієнтів, із якими підписані декларації, приймають ще й натовпи охочих вакцинуватись. То чи можлива ця місія? За буднями сімейного лікаря спостерігала Оксана Тупальська.

У сімейного лікаря Богдана Колісника в розпал пандемії телефон не замовкає ні вдень, ні вночі. Хворі плачуть, скаржаться на симптоми ковіду, просять про консультації та шикуються в черги до кабінету.

Отзывчивый, дважды обьяснил мне то, что я не понял.

Цей лікар гарно виконує свою роботу, то я нічого плохого не можу сказати.

Независимо, что такой тяжелый период, уделяет всем внимание. Квалифицирован в своей работе - все хорошо.

Богдан Колісник, сімейний лікар амбулаторії №2 Деснянського району Києва:

З початком пандемії стало більше роботи насамперед. Раніше працювали 7 годин, 6 годин. Тепер 10, може і більше. Стараємося в такий важкий час більше емоційно відпочивати, відпочивати з друзями, з сім'єю, спортзал. Якось стараємося заміщати такі важкі часи теперішні.

А в цій кімнаті поруч пакують валізи до центру вакцинації. Богдан поїде за три кілометри від лікарні до торговельного центру. У мініхолодильниках - препарати для щеплень.

Валентина Якименко, медична сестра амбулаторії №2 Деснянського району Києва:

У нас відповідно на сьогодні запланована вакцина "Астразенека", вакцина "Пфайзер" і вакцина "Короновак". На кожного пацієнта шприц до вакцини, серветки. Для інфузії - матеріал, джгут, сучасний мішок або який не дозволяє, як то кажуть, не дай боже, "подихати пацієнту до приїзду кваліфікованої реанімаційної бригади".

У чергу до центру вакцинації люди вишикувалися за дві години до відкриття. Перед уколом просять про роз'яснення медиків.

Буде сильно боліти - парацетамол, буресін, ібупрофен, більше пити води і якщо щось серйозніше - тоді до свого лікаря. Все, проходьте.

За деклараціями, в сімейного лікаря Богдана Колісника майже 2 тисячі пацієнтів. А ще консультації та вакцинації.

Богдан Колісник, сімейний лікар амбулаторії №2 Деснянського району Києва:

Колись за день потрібно було 12-15 людей прийняти. За 5 годин прийому, інколи менше. А тепер 30-40. Інколи трапляється, як сьогодні, що один мій пацієнт звернувся. А так рідко - це всі люди з великого міста.

У сімейній амбулаторії, аби хоч трохи спростити життя лікарям, створили гнучкий графік роботи й допомагають одне одному приймати пацієнтів. Та сподіваються, що спад захворюваності настане. Працюють майже цілодобово, ризикуючи життям за аж зовсім незахмарну зарплатню - в середньому по Україні лікар первинної ланки отримує 14 – 15,5 тисяч гривень на місяць. Для порівняння, помічник-консультант депутата Верховної Ради обходиться платникам податків у 44 тисячі гривень щомісяця.