Єлизавета Друга повернулася до виконання своїх обов'язків після госпіталізації [ Редактировать ]
Королева Великої Британії Єлизавета Друга повернулася до виконання своїх обов'язків після госпіталізації. Минулого тижня її Величність пройшла "попереднє обстеження".
А напередодні дев'яносто п'ятирічна королева вже була присутня на двох віртуальних заходах - привітала нових послів Південної Кореї та Швейцарії у Великій Британії. У Букінгемському палаці запевнили - Єлизавета "в доброму гуморі".
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