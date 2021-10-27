У Латвії мобілізують медиків через спалах коронавірусу [ Редактировать ]
У Латвії через спалах коронавірусу збираються оголосити мобілізацію медиків. Міноборони здоров'я зробить відповідний запит у п'ятницю.
План мобілізації також передбачає збільшення кількості ліжок для пацієнтів до трьох тисяч, якщо показники захворюваності не знизяться. Вже понад тиждень у країні мало не щодня інфікуються більш як дві тисячі людей.
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Після запровадження медреформи вони не мусять відвідувати хворих удома, проте зобов'язані цілодобово бути на зв'язку. А окрім тисяч пацієнтів, із якими підписані декларації, приймають ще й натовпи, які ідуть на вакцинацію.
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