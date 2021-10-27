У країні мало не щодня інфікуються більш як дві тисячі людей

У Латвії через спалах коронавірусу збираються оголосити мобілізацію медиків. Міноборони здоров'я зробить відповідний запит у п'ятницю.

План мобілізації також передбачає збільшення кількості ліжок для пацієнтів до трьох тисяч, якщо показники захворюваності не знизяться. Вже понад тиждень у країні мало не щодня інфікуються більш як дві тисячі людей.