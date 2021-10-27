Американці схвалили застосування вакцини "Пфайзер" для дітей від п'яти років [ Редактировать ]
Американське Управління з контролю за якістю харчів та ліків схвалило застосування вакцини "Пфайзер" для дітей від п'яти років. Експерти посилаються на успішні випробування препарату, які відбулися минулого місяця.
Вакцина показала понад 90 відсотків ефективності. Вже за кілька тижнів препарат має остаточно схвалити Центр контролю та профілактики захворювань.
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