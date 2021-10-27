COVID-19 в Україні: зафіксували понад 22,5 тисячі інфікувань за добу [ Редактировать ]
Понад 22-ві з половиною тисячі нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Померло 692 пацієнти. Одужали - майже 11 із половиною тисяч.
Згідно з даними Міністерства Охорони Здоров'я, найбільше інфікувань - в Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.
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Це найбільший добовий показник летальних випадків за весь час епідемії в країні. Одужало - майже 10 тисяч людей.
Найбільше інфікувань в Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпопетровщині - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпопетровщині - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
Найгірша ситуація - у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Проте є і позитивні рекорди - за добу щеплено майже 270 тисяч українців.