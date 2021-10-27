До 20 відсотків жителів планети потерпають від трипанофобії - бояться робити щеплення. Допомогти таким людям взялися вчені з Нідерландів. Як саме - Тетяна Логунова розкаже.

Нідерландська актриса Астрід Нейсе нарешті наважилася на курс терапії. Уже багато років жінка потерпає від трипанофобії. Тобто, панічно боїться голок, шприців, уколів.

Астрід Нейсе, актриса:

Це почалося в підлітковому віці. Коли я бачила шприц або мені потрібно було зробити щеплення, я одразу хотіла втекти.

Лікар, який допомагає пані Нейсе та іншим трипанофобам подолати страх, нині ледь встигає приймати пацієнтів. До Хенка Шенка звертаються люди, які хочуть вакцинуватися проти коронавірусу, але бояться уколів.

Хенк Шенк, лікар:

Люди, яким раніше вдавалося уникати ін'єкції, нині опинилися фактично в безвиході. Цього року я працюю переважно з пацієнтами, які потребують щеплення проти ковіду.

За різними даними, на трипанофобію страждають від 10 до 20 відсотків жителів планети. Один погляд на шприц викликає в них запаморочення, підвищення тиску й панічні атаки. Допомогти цим людям вирішили науковці з університету Твенте. І розробили метод безголкової вакцинації.

Давід Фернандес Рівас, професор університету Твенте:

Ця технологія вкрай важлива. Адже, якщо ми приберемо з процесу вакцинації голку, багато людей, які бояться ін'єкцій, наважаться на щеплення.

А ще такі уколи абсолютно безболісні й не залишають слідів на шкірі.

Давід Фернандес Рівас, професор університету Твенте:

Протягом мілісекунди скляний контейнер із рідиною нагрівається лазером. Формується бульбашка, яка виштовхує рідину зі швидкістю 100 кілометрів за годину. І ось ви бачите, як ця рідина проникає в поверхневі шари шкіри приблизно на міліметр.

Наразі цей метод проходить клінічні випробування. Вони триватимуть близько року.

Якщо симптоми трипанофобії добре відомі, то причини її виникнення і досі вивчають. За словами психологів, цей страх - родом із дитинства і пов'язаний із негативним досвідом проходження певних медичних процедур. А ще трипанофобія може передаватися у спадок. Принаймні, більше ніж половина пацієнтів, які бояться ін'єкцій, мають родичів, які так само намагаються уникати щеплень.