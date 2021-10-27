Тонни хімікатів, ртуть, медичні відходи та ще безліч отруйних речовин. Усе це лежить просто неба за кілька десятків кілометрів від Запоріжжя. Звалище розрослося на кілька гектарів біля річки й дачних ділянок.

Місцеві кажуть - небезпечні відходи сюди звозять не один рік. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти.

Кілька гектарів землі суцільного смітника. Це околиці селища Комишуваха, що за 30 кілометрів від Запоріжжя. Громадський активіст Юрій Потоцький побаченим приголомшений. Каже, звалище - справжня хімічна бомба.

То есть - это опасные лампы, которые нельзя вот так просто давить, и зарывать в землю, потому что все вот это со сточными, как говорится, водами. Которые там, дождь, снег, все это идет в почву и здесь вот река Конка протекает, вот она здесь, внизу. Все это попадает потом в Днепр.

Скільки отрути тут зібралося - ніхто не знає. А ще тут медичні відходи із запорізьких лікарень, військові ящики з невідомою рідиною, датованою вісімдесят першим роком, та сотні контейнерів з маркуванням "особливо небезпечно!"

Юрій Потоцький, громадський активіст:

Це відходи, які на бочках там просто написано, що заборонено навіть до них підходити, дихати. Не то що, як би, ну тут їх розташовувати…

А ще - страшенний сморід довкола.

Бо бувало раніше вітер подує, запахи такі, що…

Громадські активісти з'ясували, ще 2007 року цю ділянку землі віддали в оренду підприємству з утилізації отруйних відходів. Та декілька років тому фірма збанкрутіла. За її юридичною адресою в центрі Запоріжжя вже давно нікого немає, кажуть орендодавці.

Тетяна Ташевська, завідувачка господарства управління Запорізької обласної профради:

Ну экологией занимались - лампочки, что они там еще делали, списывали, ну, как предприятие. А чем еще занимались мы не знаем.

А от в обласному департаменті захисту довкілля і про підприємство, і про отруйне звалище знають.

Сергій Карпій, в. о. директора департаменту захисту довкілля Запорізької обласної адміністрації:

Відповідно до чинного законодавства власник відходів - це ТОВ НВП "Запоріжпромекологія". Повинно було знищити, переробити або передати зазначені відходи для утилізації іншим підприємствам.

Утім, цього не зробили. За рішенням суду, майно збанкрутілого підприємства розпродали. Навіть ангари й паркан розібрали. А ось хімвідходи так і залишились просто неба. Як не дивно, але чимало місцевих про небезпечне сусідство дізнались лише тепер.

Ніна, жителька Запорізького району:

Але у нас же на садівничому товаристві, деякі члени садівничого товариства, мають скважини. До 20 метрів. Воно ж оце все попадає у воду. Це ж все попадає у воду, а потім ми його качаємо. Ми його п'ємо.

В обладміністрації запевняють - звалище ліквідують. Та тільки коли не знають. А ось щодо фірми - відкрили кримінальне провадження. Власників розшукують.