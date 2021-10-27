Афганський підрозділ ІДІЛ вже за рік зможе коїти теракти за межами країни - міноборони США [ Редактировать ]
Гілка терористичного угрупування ІДІЛ-Хорасан, що базується в Афганістані, вже за рік зможе здійснювати теракти за межами країни. Таке заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль. За його словами, і афганська "ІДІЛ", і "Аль-Каїда" хочуть влаштовувати атаки за межами Афганістану, але поки їм бракує сил.
Раніше у військовому керівництві США заявляли, що після виведення американських військ з Афганістану, "Аль-Каїда" повністю відновить свою терористичну діяльність за три роки. Угруповання "ІДІЛ-Хорасан" вже відзначилося, коли 26 серпня влаштувало теракт в аеропорту Кабула. Тоді загинули 13 американських військових та 170 цивільних - переважно афганців.
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США відновлять евакуацію з Афганістану вже до кінця року. Таке повідомляє видання The Wall Street Journal.