Гілка терористичного угрупування ІДІЛ-Хорасан, що базується в Афганістані, вже за рік зможе здійснювати теракти за межами країни. Таке заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль. За його словами, і афганська "ІДІЛ", і "Аль-Каїда" хочуть влаштовувати атаки за межами Афганістану, але поки їм бракує сил.

Раніше у військовому керівництві США заявляли, що після виведення американських військ з Афганістану, "Аль-Каїда" повністю відновить свою терористичну діяльність за три роки. Угруповання "ІДІЛ-Хорасан" вже відзначилося, коли 26 серпня влаштувало теракт в аеропорту Кабула. Тоді загинули 13 американських військових та 170 цивільних - переважно афганців.