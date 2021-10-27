Єлизавета Друга привітала нових послів Південної Кореї та Швейцарії у Великій Британії [ Редактировать ]
Королева Великої Британії Єлизавета Друга повернулася до виконання своїх обов'язків після госпіталізації. Минулого тижня її Величність пройшла "попереднє обстеження".
А напередодні дев'яносто п'ятирічна королева вже була присутня на двох віртуальних заходах - привітала нових послів Південної Кореї та Швейцарії у Великій Британії. У Букінгемському палаці запевнили - Єлизавета "в доброму гуморі".
по теме
Напередодні дев'яносто п'ятирічна королева вже була присутня на двох віртуальних заходах - привітала нових послів Південної Кореї та Швейцарії у Великій Британії.
Штам - зі складною назвою "Ей Вай чотири крапка два", або спрощено - "Дельта плюс", вже шириться Великою Британією.
Діти від 12 до 15 років можуть щепитися проти коронавірусу в школах. Навіть, якщо їхні батьки проти.
Британские ученые нашли новый вариант коронавируса, который образовался от мутации штамма "Дельта"
З 24 жовтня повністю вакцинованим дозволять при в'їзді використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів.