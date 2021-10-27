США посилять вимоги перетину кордону у зв'язку з пандемією [ Редактировать ]
Що ж стосується легального перетину кордону США, то з 8 листопада вони стануть жорсткішими.
Іноземці, які в'їжджатимуть до Сполучених Штатів, з того дня повинні будуть пред'явити сертифікат вакцинації, причому вакцина має бути затверджена США чи ВООЗ.
Крім того, кожен подорожувальник, як і раніше, повинен мати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за три дні до вильоту, або довідку про антитіла.
І варто нагадати, що в понеділок США внесли Україну до переліку небезпечних країн через темпи поширення коронавірусу.
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