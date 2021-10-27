Іноземці, які в'їжджатимуть до Сполучених Штатів, з того дня повинні будуть пред'явити сертифікат вакцинації.

Що ж стосується легального перетину кордону США, то з 8 листопада вони стануть жорсткішими.

Іноземці, які в'їжджатимуть до Сполучених Штатів, з того дня повинні будуть пред'явити сертифікат вакцинації, причому вакцина має бути затверджена США чи ВООЗ.

Крім того, кожен подорожувальник, як і раніше, повинен мати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за три дні до вильоту, або довідку про антитіла.

І варто нагадати, що в понеділок США внесли Україну до переліку небезпечних країн через темпи поширення коронавірусу.