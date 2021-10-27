І ще трохи про зростання вартості, але не нових технологічних компаній, а історичних цінностей. Найстарішу у світі поштову марку незабаром виставлять на аукціон у США. У чому її унікальність, скільки вона коштувала за первинним номіналом і скільки може принести своєму власнику сьогодні - розкажемо далі.

Такий вигляд має найстаріша у світі поштова марка. Її назва - "Чорний пенні". На ній зображена британська королева Вікторія. Номінал - один пенні. І саме цей зразок вирішили виставити на продаж. Торги відбудуться вже незабаром у нью-йоркському аукціонному домі "Сотбіс".

Ця марка датована 1840-м роком. І її власник, Алан Холіок, розповідає: історичну значущість "Чорного пенні" складно переоцінити.

Алан Холіок, власник марки "Чорна пенні":

Зрозумійте, це найдавніша поштова марка на всій планеті за всю історію. Вона надрукована на першому аркуші паперу, з якого взагалі їх почали виготовляти. І саме "Чорний пенні" став зразком тих марок, якими нині користується весь світ.

До Холіока старовинний експонат потрапив приблизно 10 років тому. Понад три роки чоловік встановлював автентичність "Чорного пенні". Згодом марка отримала сертифікат від Королівського філателістичного об'єднання й асоціації - це найдавніші організації колекціонерів поштових марок у світі.

Алан Холіок, власник марки "Чорна пенні":

Нині ми сприймаємо марки як щось буденне. Однак до 1840-го року їх просто не існувало. І саме цю марку можна назвати чи не найважливішою у сфері філателії.

Аукціон запланований на сьоме грудня - попередню вартість оцінюють у межах чотирьох-шести мільйонів фунтів стерлінгів. Хоча власник Алан Холіок зазначає - здивується, якщо ніхто не запропонує більше.

Алан Холіок, власник марки "Чорна пенні":

Це - світова ікона. І я розчаруюся, якщо ціна цієї марки не перевищить позначку - шість мільйонів фунтів стерлінгів.

В аукціонному домі "Сотбіс" припускають: за марку "Чорний пенні" заплатять більше. За деякими прогнозами, вартість може сягнути восьми з половиною мільйонів фунтів стерлінгів.