НБУ снизил официальный курс евро [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,64 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 28 октября установлен на таком уровне: 30,6447 гривен за евро (-0,0344 грн). При этом курс евро на 27 октября составляет 30,6791 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.
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