Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,37 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 26,3712 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 26,419 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал после трехдневного роста.

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