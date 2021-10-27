Де-жа-вю. Знову Харків. Знову смертельна аварія. І знову мажор за кермом, який намагається уникнути покарання. Про цю аварію зараз говорять усі: напередодні пізно ввечері на центральному проспекті неповнолітній на "Інфініті" на шаленій швидкості летить на червоне світло - і буквально змітає легковик. Його водій Ігор Носов гине на місці. Троє друзів винуватця ДТП - у лікарні.

Винуватця звати Микола Харківський. Він - син місцевого бізнесмена. І найбільше вражає те, що йому 16. Його вже охрестили другою Зайцевою. Бо родина Миколи вже заявила... за кермом був не він! Чи зможуть "зам'яти" і цю справу? Світлана Шекера з'ясовувала.

О пів на дев'яту вечора. Харків. Проспект Гагаріна. Дві автівки виїжджають на перехрестя на зелене світло. Аж раптом на них мчить позашляховик "Інфініті". Він буквально зносить "Шевроле", яке після зіткнення летить іще кілька десятків метрів, збиває рекламний щит і знак пішохідного переходу. Правоохоронці одразу кажуть - швидкість "Інфініті" була шаленою.

Сергій Чиж, начальник слідчого відділення управління поліції в Харківській області:

Попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими, більше ніж 100 км/год.

Водій "Шевроле", 58-річний чоловік, загинув на місці. Водій "Інфініті" - 16-річний хлопець! Разом із ним у машині були ще два хлопці й дівчина. Та в перші хвилини після зіткнення водій не поспішає рятувати своїх друзів.

-Шо ты ищешь там, скажи мне! - Телефон свой! Можешь набрать? - Та я не знаю номера. Ты нормально себя чувствуешь? У тебя что с головой?

У пасажирів "Інфініті" - серйозні травми, вони у відділенні інтенсивної терапії.

Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови:

Пострадал юноша 19 лет - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Девушка 16 лет - закрытый перелом левого бедра, ушибы мягких тканей головы. Юноша 19 лет, это третий пассажир, тоже закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

У водія ж - лише кілька подряпин. Після огляду медиків його затримують.

Олександр Умніков, начальник відділу слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області:

Він поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Згодом називають й ім'я водія "Інфініті". Це Микола Харківський. І поліції він добре відомий. Його вже притягали до кримінальної відповідальності через стрілянину, яку зчинив у торговельному центрі 2 роки тому. Йому було 14, коли він із травмата розстріляв жінку з дочкою.

Олександр Умніков, начальник відділу слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області:

На даний час є вирок суду Червонозаводського району міста Харкова. Він засуджений за частиною першою статті 122 Кримінального кодексу України до двох років позбавлення волі із застосуванням статті 75 кримінального кодексу України з умовними відбування покарання на 1 рік. Умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості.

Дорогий позашляховик належить матері Миколи. Вона начебто живе за кордоном. Купили авто нещодавно. Хоча 16-річний підліток і не мав права їздити за кермом, бо водійське посвідчення видають лише повнолітнім. Улітку його вже зупиняли патрульні і склали протоколи. А ось - і розмова з поліцією. Її Микола САМ виклав у соцмережах.

Вы захотите, можете развернуться и пойти ****й отсюда, инспектор! Я вам еще раз говорю - вы захотите, можете развернуться и пойти *****й отсюда!

Узагалі в соцмережах Микола був доволі активний. Хизувався своїм зухвальством, судимістю і грішми. За які можна купити все. І відкупитися від будь-якої відповідальності.

Анна Крівуц, знайома Миколи Харківського:

Я говорю: "Чего это ты выделываешься?" "Могу себе позволить. Любой вопрос у нас можно решить за 100-200 долларов. У меня родители нормальные, машины есть. Ты ездишь на автовазе, ты не можешь себе это позволить, а так как я езжу на дорогой машине, а всё у нас можно купить."

Не маючи прав, сів за кермо ще влітку. І одразу став ганяти, розповідає його знайомий - Єгор Шевяков.

Єгор Шевяков, знайомий Миколи Харківського:

Он просил просто научить водить. Я с ним выехал в посёлок. Он сел. Он в первый же день, когда ехал 170. Он в первый же день чуть не разбился.

А напередодні, кажуть знайомі, Микола за кермом хотів справити враження на 16-річну дівчину Лізу... Після аварії його приятелі приїхали до лікарні. І тоді винуватець сказав, що за кермом був не він.

Єгор Шевяков, знайомий Миколи Харківського:

Он просто пытается сейчас всё скинуть на левого заднего пассажира, на Мишу, у которого как раз сломан череп и это максимально, конечно, мерзко. Он говорит, что "за рулём был не я. За рулём был Миша, я ничего не знаю."

Уникнути відповідальності. Це зараз намагаються й батьки Миколи Харківського. Як повідомили в поліції, одразу після ДТП вони подзвонили до відділку й повідомили про... викрадення автомобіля. А пізніше батько хлопця (він займається торгівлею м'яса на Центральному ринку Харкова) у соцмережах заявив, що його сина хочуть... очорнити. Мовляв, за кермом був не Микола.

Та правоохоронці кажуть: відповідальність за смертельну ДТП тепер нестимуть і батьки хлопця. Бо вони дозволили неповнолітньому сину сісти за кермо. Сам 16-річний Микола Харківський може отримати від трьох до восьми років за гратами. Бо його вік уже передбачає кримінальну відповідальність. Та головне, аби винний таки відповів. Родичі загиблого просять відгукнутися всіх свідків, аби не дати зам'яти справу.

Анастасія Носова, донька загиблого:

Мой папа лежит здесь, только потому что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Ребят, мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации, и людей, окторые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его. Я прошу вас, объявитесь. Не надо бояться. Страшно не это. Страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас.

Харків'яни, які добре пам'ятають останні гучні смертельні ДТП за участі мажорів, уже залишили свої послання біля під'їзду будинку, де, імовірно, живе Микола Харківський.