В среду, 27 октября, на американский штат Техас обрушился торнадо. В результате непогоды пострадали несколько человек. Об этом сообщает Intel Point ALERT.

Торнадо обрушился на город Дьюивилл. После прямого удара торнадо наблюдались разрушения.

В результате непогоды есть пострадавшие, однако более подробной информации не приводится.

На месте работают экстренные службы.

"Сообщается о крупном ущербе после прямого удара торнадо в Дьюивиллене, штат Техас. Мощный торнадо обрушился на город Дьюивиллен на востоке Техаса. Аварийные службы принимают меры. Количество пострадавших на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что США атаковал мощный разрушительный торнадо.

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