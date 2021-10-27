На США обрушилось стихийное бедствие [ Редактировать ]
В среду, 27 октября, на американский штат Техас обрушился торнадо. В результате непогоды пострадали несколько человек. Об этом сообщает Intel Point ALERT.
Торнадо обрушился на город Дьюивилл. После прямого удара торнадо наблюдались разрушения.
В результате непогоды есть пострадавшие, однако более подробной информации не приводится.
На месте работают экстренные службы.
"Сообщается о крупном ущербе после прямого удара торнадо в Дьюивиллене, штат Техас. Мощный торнадо обрушился на город Дьюивиллен на востоке Техаса. Аварийные службы принимают меры. Количество пострадавших на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщали, что США атаковал мощный разрушительный торнадо.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент США Джо Байден поедет в Европу на этой неделе, чтоб обсудить с лидерами G20 цены на энергоносители
Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США
Варфоломей отметил, что в высшей степени доволен тем, как прошла встреча с американским лидером
Сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года
Вселенского Патриарха Варфоломея госпитализировали в американскую больницу