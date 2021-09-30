В Германии пронесся мощный смерч [ Редактировать ]
На побережье Балтийского моря возник смерч. Это произошло в немецком городе Киль. В результате 7 человек получили травмы различной тяжести. Из них четверо - с серьезными и трое с умеренными травмами.
Столб воздуха сформировался на окраинах города. По словам метеоролога Себастьяна Вахе, такие феномены совершенно невозможно предсказать.
В некоторых домах повредило крыши и заборы, на улицах вихрь поломал деревья, поперекидал помойки.
Ups, was ist das? #kiel #windhose #tornado pic.twitter.com/owrZtgDLg6— Malte Arwers (@MarwKiel) September 29, 2021
Ранее сообщали, что США атаковал мощный разрушительный торнадо.
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