На побережье Балтийского моря возник смерч. Это произошло в немецком городе Киль. В результате 7 человек получили травмы различной тяжести. Из них четверо - с серьезными и трое с умеренными травмами.

Столб воздуха сформировался на окраинах города. По словам метеоролога Себастьяна Вахе, такие феномены совершенно невозможно предсказать.

В некоторых домах повредило крыши и заборы, на улицах вихрь поломал деревья, поперекидал помойки.

Ранее сообщали, что США атаковал мощный разрушительный торнадо.

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