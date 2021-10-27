Якщо "Дію" не можна зламати, то можна зробити... підробну "Дію". Так вирішив хлопець із Запоріжжя. Він створий фейковий аналог державного застосунку, аби українці могли підробляти сертифікати про вакцинацію. Або неповнолітні купували алкололь в магазинах, змінюючи рік народження. Коштувала ця "липа" недорого. Лише 100 гривень.

Однак цей бізнес тривав недовго. Хлопця затримала кіберполіція. Що йому загрожує? І яке покарання для нього запропонував "цифровий" міністр Михайло Федорів? Василь Богайчик розкаже.

Хакер-самоучка наполохав усе Міністерство цифрової трансформації. 21-річний юнак узяв і створив "липовий" додаток "Дія".

Изначально все для шутки было.

Та жарт від оригіналу не відрізнити. Айді-картка, закордонний паспорт, посвідчення водія і ковід-сертифікати.

Василь Богайчик, кореспондент:

Ось так виглядає оригінальний застосунок "Дія". А це його підробка. Її відкрити можна тільки на смартфонах з платформою андроїд. Дизайн від офіційного практично не відрізняється. Щоправда, у фейку пропонують змінити персональні дані.

Тож вписуй своє прізвище і... хоч по алкоголь і цигарки в магазин, якщо немає 18. А ще й ковід-сертифікат на додачу в один клік.

-Внутри приложения какие функции? - Можно добавлять любые фото и вписывать любые фамилии и дату рождения.

Застосунок хакер продав в інтернеті за 100 гривень. Правоохоронці нині блокують усі канали розповсюдження фейкової програми і встановлюють покупців. У квартирі юнака провели обшуки й вилучили речові докази.

Анна Селезньова, старший інспектор з особливих доручень департаменту кіберполіції НПУ:

В оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки.

За створення підробки хакеру загрожує до шести років ув'язнення. Утім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує для умільця інше покарання.

Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона.

А ще раніше Федоров сам жартома пропонував для ай-ті шахраїв створити паспорт засудженого. Зламати офіційну "Дію" не спромігся ще ніхто. Міністерство навіть мільйон пропонувало хакерам за злом безпеки. Але цього так поки що ніхто й не зробив.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації:

"Дія" лише відображає дані, якісь дані покласти в "Дію" чи завантажити неможливо. Єдиний спосіб, щоб несправжній сертифікат з'явився в реєстрі і відобразився в "Дії", його має внести туди лікар і підписати своїм електронним ключем.

У поліції відкрили майже 800 кримінальних проваджень за підробку ковід-сертифікатів. Правоохоронці нагадують - відповідальність несуть і ті, хто підроблюють, і ті, хто купують. Для перших штраф - 17 тисяч гривень або до 5-ти років в'язниці, для других - 850 гривень і до 2-х років за гратами.