На фронті від ворожої атаки загинув український військовий [ Редактировать ]
На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на наші укріплення поблизу Гранітного. У штабі сьогодні зафіксували щонайменше дев`ять обстрілів. На всі - відповіли адекватно. Аби втихомирити ворога, довелось навіть застосувати нові ударні безпілотники. Більше знає Руслан Смєщук.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Згорілий степ хрустить під ногами - такий вигляд зараз мають околиці селища Верхньоторецьке. Унаслідок ворожого обстрілу зайнялася трава, вогонь упритул наблизився до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, ця вулиця вигоріла б ущент!
Нечисленні жителі намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія - перемогла.
Надія, жителька Верхньоторецького:
Боялись, вдруг би сюда зашло,тушили, из колодцев воду носили. К этому невозможно привыкнуть - пока тихо нормально, а как начинается - меня трусит!
На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми стикались з цими, знаємо що це за небезпека. Тому добре зреагували, загасили пожежу біля будинків місцевих жителів.
Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Під час гасіння - були обстріляні з кулемета противника, але на щастя все добре, без втрат, а вогонь потім змінився і він пішов до їхнього боку
Ворожі кулеметні черги - тут узагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають уваги. От і зараз - доки працюємо тут - противник хаотично б'є по українських позиціях.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз тут відносне затишшя - тому що по нас досить давно не було приходів важкого озброєння та артилерії, але ви не довго на позиції і чуєте стрілянина з кулемета поруч стріляє
А напередодні на Маріупольському напрямку - уперше довелося застосувати - турецькі безпілотники.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Вчора всі читали новини, хтось дивився хто мав змогу. Вчора ЗСУ вперше застосували Барайактари проти жабогадюк. Ми передаємо привіт нашим пташкам і наш бойовий дух підвищився
Ось ці кадри. Ракета з дрона знищує ворожу гаубицю. Артилерія супротивника вже другий день поспіль накриває і армійців, і мирних жителів селища Гранітне
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