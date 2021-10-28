Мирні жителі на Луганщині потрапили під ворожий обстріл [ Редактировать ]
І вже вкотре незаконні збройні формування обстріляли мирних людей. Як повідомило оперативно-тактичне угруповання Північ, напередодні під ворожий вогонь потрапили два села Луганської області.
Зі 120 мінометів ворог обстріляв жителів Трьохізбенки. Минулося без жертв, проте пошкоджені п'ять приватних будинків. Під ворожі обстріли потрапили й околиці села Кряківка - по цивільних противник випустив 28 пострілів забороненим калібром 120 міліметрів.
Жертв немає.
по теме
Незаконні збройні формування обстріляли мирних людей. Як повідомило оперативно-тактичне угруповання Північ, напередодні під ворожий вогонь потрапили два села Луганської області.
На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного.
Унаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь упритул наблизився до будинків. Українські військові вчасно загасили пожежу
На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного.
Двічі ворог гатив із забороненої Мінськими домовленостями зброї.