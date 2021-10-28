Бывший прокурор Одесской области Олег Жученко, один из обвиняемых в "деле мэра Одессы Геннадия Турахнова", которое рассматривается сейчас Высшим антикоррупционным судом Украины в Киеве, выпущен судом под залог 2,6 млн грн. Об этом сообщает Телеграм-канал "Инсайдер UA".

"Суть дела состоит в том, что правоохранительные органы в лице НАБУ и САП подозревают мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего областного прокурора Олега Жученко и ряд топ-чиновников одесского горсовета в участии в преступной группировке, которая, по версии антикоррупционных органов, приватизировала городские земли без конкурса под застройку, что нанесло городскому бюджету Одессы ущерб на примерно 689 млн грн. Большинство участков, в итоге, застраиваются строительной компанией "Будова" и ее "дочкой" в виде компании "Пространство"", - говорится в сообщении.

Кроме того, по версии следствия, за своё содействие и бездействие, кроме разделения денег, полученных от деятельности преступной группировки, О.Жученко получил служебное жилье от мэрии.

"Еще один интересный факт, что квартиру получил и его заместитель (на тот момент) Добросердов Артур, который сегодня занимает должность замначальника ГСУ Нацполиции Украины. Не менее интересным есть и то, что лоббировал на эту должность Добросердова первый заместитель главы МВД Евгений Енин, у которого Жученко по случайному совпадению обстоятельств оказался в советниках, но после подозрения НАБУ, также случайно пропал", - подчеркивается в сообщении.

По данным источника в НАБУ, О.Жученко подготавливали на должность руководителя следствия Нацполиции, "и детективы, зная об этом, планировали привлечь его к ответственности уже в новой высокой должности. Удивляет абсолютная циничность нынешних назначений в МВД и кому поручено это делать", - отмечается в публикации.