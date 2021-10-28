Надбавки к пенсиям за выслугу лет до конца 2021 года получат большинство работников бюджетной сферы. Это касается медиков, государственных служащих, педагогических работников и других, которые имеют достаточный страховой стаж. Об этом сообщает издание Пенсионный курьер.

Для расчета размер надбавки применяется формула: средний оклад х % надбавки за выслугу лет = сумма надбавки.

В ПФУ отметили, что пенсионеры бюджетной сферы, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, не могут рассчитывать на повышение пенсии за выслугу лет. В соответствии со ст. 7 закона Украины "О пенсионном обеспечении", пенсии за выслугу лет назначаются после ухода с работы, дающей право на эту пенсию.

"Поэтому, если человеку назначена пенсия за выслугу лет в соответствии со ст. 55 указанного закона и в дальнейшем он трудоустроился - то ли по основному месту работы, то ли по совместительству, на должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет, он не будет иметь права на продолжение выплаты пенсии за выслугу лет", - говорится в разъяснении.

В ПФУ уточнили, что обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на изменение размера пенсионной выплаты или прекращение ее выплаты, пенсионеры обязаны уведомлять органы Пенсионного фонда.

Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории. Напомним, что с 1 декабря в Украине пересчитают пенсии.

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