Перерасчет пенсий: кто получит добавку до конца года [ Редактировать ]
Надбавки к пенсиям за выслугу лет до конца 2021 года получат большинство работников бюджетной сферы. Это касается медиков, государственных служащих, педагогических работников и других, которые имеют достаточный страховой стаж. Об этом сообщает издание Пенсионный курьер.
Для расчета размер надбавки применяется формула: средний оклад х % надбавки за выслугу лет = сумма надбавки.
В ПФУ отметили, что пенсионеры бюджетной сферы, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, не могут рассчитывать на повышение пенсии за выслугу лет. В соответствии со ст. 7 закона Украины "О пенсионном обеспечении", пенсии за выслугу лет назначаются после ухода с работы, дающей право на эту пенсию.
"Поэтому, если человеку назначена пенсия за выслугу лет в соответствии со ст. 55 указанного закона и в дальнейшем он трудоустроился - то ли по основному месту работы, то ли по совместительству, на должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет, он не будет иметь права на продолжение выплаты пенсии за выслугу лет", - говорится в разъяснении.
В ПФУ уточнили, что обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на изменение размера пенсионной выплаты или прекращение ее выплаты, пенсионеры обязаны уведомлять органы Пенсионного фонда.
Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории. Напомним, что с 1 декабря в Украине пересчитают пенсии.
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