Мюнхенская "Бавария" потерпела поражение со счетом 0:5 от "Борусии" Менхенгладбах во время поединка Кубка Германии, которое стало крупнейшим для команды с 1978 года, когда команда была разгромлена "Фортуной" со счетом 1:7.

Именно во время турнира Кубка проигрыш Боруссии стал для мюнхенцев крупнейшим. При этом по словам спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич, у команды случилось "коллективное помутнение".

Это было шокирующе. Нас просто не было на поле. Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме, не было переходов из обороны в атаку. Коллективное помутнение, которое мы не можем объяснить.

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Кроме того, мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла мексиканский клуб "Тигрес" (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ) в финале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе "Эдьюкейшн Сити".

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