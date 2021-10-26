Футбольный клуб "Бавария" потеряет миллионы евро из-за отказа фанатов принимать в спонсоры команды авиакомпанию Qatar Airways.

Бурю негодования вызвало то, что в Катаре, где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2022 году, подтверждаются многочисленные факты нарушения прав человека.

Катар, принимающий чемпионат мира по футболу в 2022 году, был уличен в массовых нарушениях прав человека. Также в стране зафиксирован высокий уровень коррупции в спорте. Работая с компанией, представляющей такое государство, "Бавария" активно помогает отвлечь внимание от недовольства местного населения и распространить современный космополитический образ страны.

Отмечается, что соглашение между мюнхенцами и Qatar Airways действует с 2018 года. Известно, что футбольный клуб зарабатывает по 10 миллионов евро в год за спонсорские проявления. Логотип авиакомпании расположен на рукавах игровой формы, а контракт заканчивается в 2023 году.

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Кроме того, Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла мексиканский клуб "Тигрес" (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ) в финале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе "Эдьюкейшн Сити".

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