Держдеп США зарахував росіян до "бездомних національностей"

До цієї категорії належать представники країн, де у США немає консульських представництв або де політична ситуація "невизначена і мінлива". Крім Росії у цьому списку також Куба, Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен.