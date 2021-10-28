Хакери з Росії вимагають викуп у стрілецької асоціації США [ Редактировать ]
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США. Банда, яка називає себе "ГРІФ" (Grief), опублікувала кілька файлів організації. Росіяни погрожують викласти решту викраденої інформації, якщо не отримають викупу.
В організації заявили, що вживають "надзвичайних заходів" для захисту своєї інформації. Національна стрілецька асоціація США об'єднує прибічників носіння та зберігання зброї. Її тісно пов'язують з Республіканською партію США.
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Банда опублікувала кілька файлів організації та погрожує викласти решту викраденої інформації.
Про це заявив віце-прем'єр Ярослав Качинський. Він пропонує збільшити оборонний бюджет, а також чисельність армії майже вдвічі - до 250-ти тисяч військовиків та ще 50-ти тисяч резервістів.
Так, два F-16 перекинули на авіабазу Ірексон на острові Шем'я, розташованому за 200 кілометрів від кордону з РФ.
До цієї категорії належать представники країн, де у США немає консульських представництв або де політична ситуація "невизначена і мінлива". Крім Росії у цьому списку також Куба, Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен.
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