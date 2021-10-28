Митець з Албанії малює кавовими фарбами [ Редактировать ]
Каву на фарби перетворив художник з Албанії. І запевняє - його роботи, крім мистецької вартості, мають ще й цілющу силу. Чи так це насправді? - дивіться далі.
Цього чоловіка звати Давид, він - художник. Щоправда, пише картини митець не фарбами, а кавою в кафе. Ба більше, створення портретів має лікувальну функцію. Давид, завдяки малюванню, допомагає людям боротися з негативними емоціями.
Давид Крімаді, художник:
Така арттерапія допомогла багатьом людям, портрет яких я намалював кавою. Спочатку відвідувачі закладів неохоче йдуть на контакт. Проте з часом вдається налагодити стосунки, спілкування стає легшим між художником і моделлю.
Під час створення картини гість кав'ярні може розповісти будь-яку історію про себе. Саме така оповідь визначить, який вигляд матиме портрет відвідувача у фіналі. Зазвичай люди діляться тим, що найбільше "болить".
Олександра Омері, студентка:
Це справді було як терапія. У цій картині я побачила всі свої емоції, переживання та думки.
Головна мета Давида - підтримати й трохи розважити людей під час пандемії. Сам процес створення картини чоловік називає арттерапією. Та запевняє - це справді може розрадити у скрутний період життя.
Грета Гуга, психіатр:
Мистецтво - це оздоровча форма спілкування, яку рекомендують лікарі тим, хто страждає депресією і тривожністю.
Для багатьох албанців кава - життєво необхідний напій. Так, країна з населенням менше ніж три мільйони, має багато різних закладів харчування. На 100 тисяч албанців припадає близько шести сотень кафе.
Давид Крімаді, художник:
В Албанії кава - це спосіб життя. Молодь зустрічається в кав'ярнях, розповідає про все, що сталося вдома, у школі. Відвідувачі закладів - як окрема громада, родина, що формується саме в кафе, члени якої допомагають одне одному.
Давид переконаний, що часто "вийти на каву" - привід поспілкуватися, а не посмакувати напоєм. І вдвічі приємніше, коли після розмови можна отримати "кавовий портрет".
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