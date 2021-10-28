Коронавирус в Киеве: Кличко проведет срочный брифинг [ Редактировать ]
Градоначальник Киева Виталий Кличко проведет срочный брифинг в связи с ухудшившееся эпидемиологической обстановкой с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
Мэр Киева выйдет в прямой эфир в 15:00 по киевскому времени. При этом в настоящее время неизвестно, что именно скажет Виталий Кличко.
Сегодня, 28 октября, в 15:00 состоится срочный онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко по ситуации с коронавирусом в столице.
Читайте также, в столице в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией примут решение о переходе в "красную" зону карантинных ограничений. В столице в течение 3 дней подряд загруженность коек с кислородом превышает 65%, что и показывает порог "красной" зоны.
Кроме того, город Киев на грани попадания в "красную" зону карантина, если оценивать показатели Минздрава. Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса, в столице подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов и 317 - выздоровели.
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