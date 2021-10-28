В столице в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией примут решение о переходе в "красную" зону карантинных ограничений. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в Киеве в течение 3 дней подряд загруженность коек с кислородом превышает 65%, что и показывает порог "красной" зоны. Решение будет приниматься в пятницу, 29 октября, во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра.

Отмечается, что в Киеве наращиваются темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни.

Читайте также, город Киев на грани попадания в "красную" зону карантина, если оценивать показатели Минздрава. Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса. В столице подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов и 317 - выздоровели.

Кроме того, остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.

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