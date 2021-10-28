Болгарія заборонила в'їзд українцям [ Редактировать ]
Болгарія закриває в'їзд для українців. Про це повідомило посольство України в Болгарії. Від 30 жовтня на територію країни пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довгострокового проживання і членів їхніх родин.
Крім того, вони мають показати ковід-сертифікат про вакцинацію чи перенесення хвороби, а також негативний результат ПЛР-тесту. Без цих документів доведеться відсидіти 10-денний карантин.
по теме
Відповідне рішення Брюссель ухвалить до кінця цього тижня, - повідомляє кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.
Туристичні візи видаватимуть тим, хто прибуває чартерними літаками, а вже з 15 листопада і регулярними рейсами.
Відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи можна лише з негативними результатами ПЛР-тестів або сертифікатами вакцинації.
Іноземці, які в'їжджатимуть до Сполучених Штатів, з того дня повинні будуть пред'явити сертифікат вакцинації, причому вакцина має бути затверджена США чи ВООЗ.
На думку регулятора, це допоможе підвищити рівень антитіл у дорослих, який з часом починає знижуватися. Відтак третє щеплення можна призначати людям віком від 18 років і більше.