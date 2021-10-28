Про це повідомило посольство України в Болгарії.

Болгарія закриває в'їзд для українців. Про це повідомило посольство України в Болгарії. Від 30 жовтня на територію країни пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довгострокового проживання і членів їхніх родин.

Крім того, вони мають показати ковід-сертифікат про вакцинацію чи перенесення хвороби, а також негативний результат ПЛР-тесту. Без цих документів доведеться відсидіти 10-денний карантин.