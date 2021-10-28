В пятницу, 29 октября, в Харькове начнут вакцинировать на рынках. Так, на шести городских рынках открывают центры вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

С 29 октября прививки от коронавируса харьковчане смогут сделать на:

Центральном рынке,

Конном рынке,

Индустриальном рынке,

рынке "Терминал" (Холодная Гора),

"ХТЗ",

"Солли".

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