В Харькове начнут вакцинировать на рынках: список пунктов прививок [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В пятницу, 29 октября, в Харькове начнут вакцинировать на рынках. Так, на шести городских рынках открывают центры вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
С 29 октября прививки от коронавируса харьковчане смогут сделать на:
- Центральном рынке,
- Конном рынке,
- Индустриальном рынке,
- рынке "Терминал" (Холодная Гора),
- "ХТЗ",
- "Солли".
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