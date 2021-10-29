США виділили Афганістану мільйони доларів допомоги [ Редактировать ]
144 мільйони доларів гуманітарної допомоги виділили США для Афганістану. Відповідне рішення ухвалили в уряді країни. Кошти спрямують афганцям і, зокрема, біженцям, які постраждали внаслідок кризи в країні та приходу до влади "Талібану". Допомога призначена для понад 18 мільйонів афганців.
У США наголосили - саме завдяки гуманітарній допомозі та підтримці країн-партнерів, вдається надавати захист, житло, медичну допомогу, воду, продовольство, а також санітарні та гігієнічні послуги - афганцям, які цього потребують.
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