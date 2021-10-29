Усі дороги ведуть у Рим. Принаймні, цими вихідними. Італійська столиця готується до саміту лідерів "Великої Двадцятки". Хто вже прибув, хто вирішив залишитися вдома і взяти участь в зустрічі онлайн і які теми на порядку денному - розкаже Тетяна Логунова.

Поліцейські кордони на кожному кроці. В умовах посилених заходів безпеки італійський Рим готується приймати саміт "Великої Двадцятки". Це буде перша особиста зустріч лідерів групи від початку пандемії коронавірусу.

Алессандро Домінічі, поліцейський:

Ми патрулюватимемо не тільки місце проведення саміту, а й усі сусідні райони. Для того, щоб гарантувати безпеку демонстрантам, які планують провести мітинги.

Акції вже почалися. Сьогодні в центрі Риму активісти кількох благодійних організацій вимагали від лідерів "двадцятки" негайно забезпечити протиковідними препаратами бідні країни, де частка імунізованих і досі мізерна.

Йорн Калінський, активіст:

Сьогодні в бідних країнах світу імунізовано менше як два відсотки населення, у Європі 60-70 відсотків. Так не має бути. Ми зможемо перемогти вірус лише тоді, коли в безпеці буде весь світ. Лідери "двадцятки" повинні забезпечити доступ до вакцин усім людям, незалежно від того, де вони живуть.

Високі гості вже почали прибувати до Риму. Одними з перших прилетіли президент США Джо Байден і Південної Кореї Мун Чже Ін. Сьогодні в них заплановані зустрічі у Ватикані з Папою Римським. А от лідерів Росії та Китаю в Італії не буде - вони візьмуть участь у дискусіях по відеозв'язку.

Примітно, що від Німеччини буде одразу двоє учасників. У Римі Ангела Меркель представить колегам свого наступника - соціал-демократа Олафа Шольца. До Італії він летить у складі офіційної делегації, як чинний міністр фінансів. Утім, братиме участь у всіх зустрічах канцлерки на полях саміту.

Сам саміт почне роботу завтра і триватиме два дні. Зустрічатимуться президенти та прем'єри в конгрес-центрі "Хмара", який збудував зірковий архітектор Массиміліано Фуксас. Головні теми - боротьба з пандемією коронавірусу, відродження глобальної економіки та кліматичні зміни. Просто з Риму більшість лідерів вирушать у шотландське місто Глазго на кліматичну конференцію ООН.