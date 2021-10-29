Серед тих, хто готується до локдауну - Київ. Суворі обмеження у столиці запровадять із понеділка. Для вільного життя потрібен буде ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Тож у місті ажіотаж! Як і в інших червоних регіонах люди побігли робити щеплення. У мед-центрах - черги!

Чи є ще вакцина та яка саме? І як записатися на укол? Про все розкаже Ярина Марків.

Марків Ярина, кореспондентка:

Локдаун - для нещеплених. Вже завтра столиця увійде в червону зону епіднебезпеки. Та суворі обсмеження НЕ стосуватимуться повністю імунізованих. Ходімо з'ясуємо, чи спостерігається вакцинальний ажіотаж у переддень жорсткого карантину.

Некарантинна черга у безкарантинне життя. Гуртом і без натяку на соціальну дистанцію - ось так зо тридцять українців чекають на укол у плече.

-Всі будуть вакциновані, але ж не можна так стояти, ви розумієте?

Та на зауваження лікарів ніхто не реагує. Усі хочуть якнайшвидше і без черг. Та не виходить. Навіть записаним через "Хелсі" доводиться ставати в ряд.

Ірина, киянка:

Я записалася на вакцинацію. Записалася заздалегідь, але коли я прийшла на час свого запису, була велика черга. Розумієте - в мене вдома четверо дітей. І це очікування для мене не є дуже добрим.

І більшість із присутніх тут лякає не сам ковід, а обмеження. Що ані в магазин, ані в транспорт без сертифіката не пускатимуть.

Володимир, киянин:

-Не будуть пускати пускати на роботу. -Тобто якби не було таких суворих мір ви б можливо і не щепилися? - Не вакцинувався би.

У цій амбулаторії від початку вакцинальної кампанії щепилися понад 30 тисяч українців. Третина з них - за останній місяць. Медики буквально падають із ніг. Кажуть, працюють понаднормово, без вихідних. І це при тому, що бригади вже збільшили.

Анна Абрамович, заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №2:

Запис на вакцинацію повністю заповнений по електронній системі на 2 тижні вперед. Люди йдуть без запису.

Ірина Дячук, сімейний лікар:

Зараз наплив і от сьогодні трішки незручно й людям, ми стараємося там вже і дві бригади, щоб це було максимально швидко.

А це вже інший центр вакцинації. І черга тут не менша.

Ярина Марків, кореспондентка:

Близько тисячі людей щодня щеплять у цьому столичному пункті вакцинації. На противагу чотирьом сотням, як це було місяць тому до посилення карантинних вимог.

Про дисциплінованість не йдеться. Тут також натовп, але в масках.

Марія:

Бистро, бистро дуже проходить.

Тетяна, киянка:

-Як почуваєтеся? Поки що добре. Але чекаю. Казали 30 хвилин почекати. Я розумію, що я потім нікуди не зможу зайти, ні в кінотеатр, ні в магазин.

Єва, студентка:

Ми не розраховували, що буде локдаун, це просто наше рішення.

Валерій, киянин:

Жена сказала - дочка вакцинировалась и нам сказала не откладывать и йти. Ну записались, пришли, сегодня может попадём.

Проблем із вакцинами, кажуть медики, немає в жодному пункті щеплень. Препаратів достатньо, і на вибір. Є і "Пфайзер", і "Модерна", і "Коронавак". Темпи імунізації істотно пришвидшилися. На сьогодні в Україні вже імунізувалися понад 17 мільйонів громадян. Двома дозами з них - більше як сім мільйонів.