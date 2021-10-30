"Не допущенный" к Президенту Труханов выступал на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, где Зеленский снова обозначил Одессу как приоритетный для развития туризма город. Это - сегодняшняя реальность, несмотря на то, что последнее время мэра Одессы всячески пытаются информационно "слить". Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Вадим Карасев.

"В последнее время местные СМИ Одессы и "всезнающие" телеграм-каналы "сливают" мэра Одессы Геннадия Труханова. Появилась информация, что он оказался в так называемом "черном" дипломатическом списке, его не допускают к Президенту. Но реальность абсолютно другая", - написал эксперт.

В своем посте Карасев отметил, что мэр не только не попал в "черный" дипломатический список и якобы является не допущенным к Президенту страны, но и встречается с иностранными послами и параллельно открывает форум "Одесские дебаты", где участвует временно поверенная по делам США Кристина Квин.

"В присутствии большого количества людей Труханов с ней ведет долгую беседу", - написал Карасев.

Кроме того, по словам политолога, Труханов присутствует на всех топовых мероприятиях, а в открытом "одесском деле" не все так однозначно.

"Очевидно, что любая кампания должна мало-мальски соответствовать действительности. Даже если это не нравится ее заказчику или исполнителям", - резюмировал эксперт.