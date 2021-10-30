Треть объединенных территориальных громад Украины являются финансово неспособными и не смогут обеспечить прохождение отопительного сезона. Такое мнение высказал политолог Сергей Годный во время пресс-конференции в Информационном центре СИСТЕМА.

"Никто (во власти – Ред.) не захочет признать, что у нас не хватает газа для потребностей населения, для предприятий. Как пережить эту зиму - на этот вопрос не отвечает никто, и вообще никто не может ответить, поскольку ситуация слишком сложная. По моей информации, 30-40% объединенных территориальных громад, которые существуют в Украине и созданы при “Слугах народа” – финансово неспособны. И теперь власть хочет на эти финансово недееспособные громады переложить свою ответственность", - сказал Сергей Годный.

По мнению политолога, центральная власть обязана взять на себя ответственность, поскольку в рамках децентрализации она опустошила местные бюджеты.