Сидячі протести й сутички з поліцією. Саме так у Римі стартував саміт "Великої двадцятки". Глави держав уперше зустрілися від початку пандемії. У місті - посилені заходи безпеки. Адже є чимало охочих показати своє невдоволення світовим лідерам. Подробиці далі.

Екоактивісти заблокували дорогу до конгрес-центру "Хмара". Саме там сьогодні зустрічаються лідери "Великої двадцятки". Демонстранти влаштували сидячий протест просто посеред шосе, щоби привернути увагу саміту до глобальних кліматичних змін. Поліціянти розчищали шлях силою. Тож активісти мусили поступитися центральною вулицею і перейти на узбіччя.

Питання щодо змін клімату - на порядку денному саміту. Але дискутуватимуть про це лідери "Великої двадцятки" завтра. Сьогодні ж - відкриття і головна частина. Світові лідери говорять про боротьбу з пандемією коронавірусу, відродження глобальної економіки та ціни на енергоносії. Ось так гуртом вони вперше зібралися від початку пандемії. Італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі закликав лідерів об'єднатися.

Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії:

Багатовекторність - найкраща відповідь на проблеми сьогодення. Від пандемії до зміни клімату та справедливого оподаткування, врегулювати такі питання самостійно досить складно. Ми маємо зробити все, щоб подолати наші розбіжності. І ми повинні відродити дух "Великої двадцятки".

Також Італійський прем'єр закликав держави зробити усе, щоби до середини наступного року щеплення зробили 70 відсотків населення планети. Завтра на саміті очікують на виступ принца Чарльза. Говоритиме він саме про боротьбу з кліматичними змінами.

У підсумковому ком'юніке лідери країн "Великої двадцятки" ймовірно пообіцяють активізувати зусилля, аби обмежити глобальне потепління на рівні півтора градуса Цельсія. З Риму більшість лідерів вирушать у Глазго - на кліматичну конференцію ООН. Триватиме вона до 12 листопада. Участь в ній візьме і Україна.