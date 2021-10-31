Майнінг криптовалюти: забавка для бідних чи великий легальний бізнес? [ Редактировать ]
Біткоїн поза законом. Станом на тепер в Україні мав запрацювати "Закон про віртуальні активи", яким депутати спробували легалізувати криптовалюти. Але документ так і не почав діяти: президент мав численні зауваження і повернув його в Раду. Як наслідок: з одного боку, "віртуальні гроші" й досі не врегульовані, з іншого - Україна на першому місці у світі за кількістю людей, які ними володіють. Цьогорічної статистики ще немає, а за підсумками року минулого - криптовалюту мав чи не кожен десятий наш співвітчизник. Майже 13 відсотків населення - коли, для прикладу, у тих же Штатах це лише вісім відсотків.
І поки біткоїн та інша "крипта" в українців наче і є, а наче й нелегальні, в Америці зводять найбільший завод з їхнього виробництва. Як він працюватиме і чим такий унікальний - розкаже Дмитро Анопченко.
Як виготовляють найпопулярнішу у світі валюту - долари, ви, мабуть, і самі бачили, хоча б по телебаченню. Ті з вас, хто бував у Вашингтоні, вочевидь, приходили й до цієї будівлі. Ось тут, буквально за три квартали від Білого дому, фабрика, де друкують "бакси". Сюди пускають туристів. Ну, а що ж до біткоїна, то тут багато запитань. Який він має вигляд? Як його виготовляють, тобто майнять? Ми зараз маємо всі відповіді.
Цей звук, коли вперше почуєш, уже ні з чим не сплутаєш. Це "біткоїнова фабрика". Уже зараз найбільша в Америці, а коли розширять (плани такі є) - стане найбільшою у світі. Тут - тільки вдумайтеся - вдень і вночі працюють одразу сто тисяч (!) комп'ютерів. Потужність заводу - 750 мегаватів. І щоб розуміти, як це багато, наводять просте порівняння: зазвичай одного мегавата достатньо, щоб забезпечити електрикою тисячу будинків. Тобто тут споживають енергії як середнє українське місто!
Чед Харріс, директор "біткоїнової фабрики":
Майнінг біткоїнів зазвичай забирає лише два відсотки всієї електроенергії, що виробляється у Штатах. Тобто всі розмови, що це шкідливо для енергетики… Це неправда! Ми, навпаки, даємо можливість вирівняти попит, завантажити потужності електростанцій.
Саме тут можна побачити, звідки ж беруться біткоїни. Усе і просто, і складно водночас. Майнінг - єдиний спосіб їх отримати, побудований на тому, що комп'ютери вирішують математичні завдання. Усі ці машини, які ви бачите у величезних залах, щосекунди віддають свої ресурси для роботи віртуальної платіжної системи. Незалежно один від одного - перевіряють і записують кожну транзакцію у віртуальній валюті. Беруть невеличку комісію за операції. А ще - мають вгадати випадкове число. І перший, хто відправить у систему правильний номер, отримує приз. Така собі лотерея, яка відбувається що десять хвилин. Якось усе це підозріло, подумаєте ви. І будете не єдиним, хто так гадає.
Крипто - це взагалі не валюта. І крапка. Це актив для спекуляцій, який намагаються видати за валюту, але це не так. Чуєте - Не Так!
Переконує ексглава МВФ, а нині очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард. Але біткоїн знову й знову зростає в ціні, прибутки в перспективі настільки великі, що нові й нові люди долучаються до цієї гри.
Чед Харріс, директор "біткоїнової фабрики":
Ми почали це, коли ще не було буму на криптовалюти. Коли ж біткоїн став дорожчати - всі кинулися в цей бізнес. Усі хочуть посісти тепленьке містечко.
І це правда. Криптофабрики відкривають одну за одною. Це геотермальна станція в Берліні. Але не в німецькому, а в місті з такою самою назвою біля столиці Сальвадору. Використовуючи гарячу воду зі свердловин у жерлі старого вулкана, тут видобували електроенергію. Але, слідуючи за модою, вирішили підробити, встановили на території контейнер, у якому три сотні комп'ютерів.
І всі вони 24 години на добу майнять біткоїни, може, колись мільйонерами станемо!
Так само, мабуть, думав і президент Сальвадору - бідної країни з високим рівнем злочинності й корупції, коли офіційно зробив біткоїн… національною валютою.
Дійшло до смішного. На ринках, де місцеві купують продукти, зобов'язали зробити написи: тут приймають біткоїн. І скрізь розмістити ось такі баркоди: скануєш телефоном - і платиш у крипті. Але місцеві все одно просять у покупців кеш. Згодні взяти в будь-якій валюті, головне, аби гроші були паперові, а не віртуальні.
Принципово не буду цю дурню приймати. Раніше як було? Приносиш купюри в кінці дня й чітко знаєш, скільки заробив. А тепер якусь нісенітницю пропонують. Не буду приймати - і все!
Невдоволення вилилося спочатку в мітинги...
...потім - у багаття на вулицях і конфлікти з поліцією.
А згодом і в те, що біткоїн-банкомати почали трощити й палити. Та в масові демонстрації з вимогою відставки глави держави, який усі ці нововведення вигадав.
Він бреше людям, що бореться з корупцією, а сам корупційні схеми й вигадав, щоб у нас останні гроші забрати.
Але навіть цей приклад не зупиняє ані бізнес, ані уряди й держави. Ось Венесуела, де електроенергія коштує копійки, тому й майнити біткоїни вигідно. Тож стелажі з комп'ютерами встановлюють де тільки можуть.
Куба, завдяки "крипті", намагається оминути американські санкції. Схема - проста. Цей чоловік, Ернесто, щодня велосипедом об'їжджає клієнтів, яким родичі зі Штатів переказали гроші. Жоден банк це не зробить - одразу будуть санкції Мінфіну США. А біткоїни не простежити - місцеві ділки їх отримують із Америки, вираховують комісію і розвозять клієнтам готівкові песо.
Тут ані "Віза" не працює, ані "Мастеркард", ані "Пейпал"… Навіть "Вестерн Юніон" переказ не візьме. Тому й дуримо цих янкі як можемо.
А в Таїланді американець, який заробив мільйони на біткоїнах, створив штучний острів у морі за 12 миль від Пхукета. Оголосив, що ця територія непідвладна королю країни, а лише йому - королю криптовалют. Тайські військові викликали морську піхоту й пішли на абордаж…
На біткоїн-заводі в американському Рокдейлі цими новинами роздратовані. Кажуть - це компрометує всю ідею, а вони намагаються привчити інвесторів та місцевих жителів, що криптовалюти - це зовсім не для країн третього світу забавка, а легальний і масштабний бізнес.
Але варто хоч трішки від'їхати від заводу, у самому містечку й зовні все майже так, як було 200 років тому, коли його заснували. І настрої такі самі.
Не знаю я про жодні криптовалюти, ми тут довіряємо лише готівці.
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