У Глазго напередодні стартувала 26-та Кліматична конференція. Впродовж наступних двох тижнів представники майже 200 країн шукатимуть способи подолання наслідків змін клімату.

На зібрання прибув і президент України Володимир Зеленський. Британську монаршу родину на заході представлятиме принц Чарльз. Раніше він назвав нинішній саміт "останнім шансом" на порятунок планети.

Нагадаю, під час зустрічі у Римі країни "Великої двадцятки" домовилися утримувати глобальне потепління у межах півтора градуса за Цельсієм.