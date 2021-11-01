У Глазго стартувала Кліматична конференція [ Редактировать ]
У Глазго напередодні стартувала 26-та Кліматична конференція. Впродовж наступних двох тижнів представники майже 200 країн шукатимуть способи подолання наслідків змін клімату.
На зібрання прибув і президент України Володимир Зеленський. Британську монаршу родину на заході представлятиме принц Чарльз. Раніше він назвав нинішній саміт "останнім шансом" на порятунок планети.
Нагадаю, під час зустрічі у Римі країни "Великої двадцятки" домовилися утримувати глобальне потепління у межах півтора градуса за Цельсієм.
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Це наймасштабніший захід, присвячений клімату, за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 держав світу.
Володимир Зеленський у Маріїнському палаці приймав президента Європейської ради Шарля Мішеля та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Результат їхньої розмови - підписана підсумкова заява на 25 пунктів.
Глава государства поехал на конференцию COP26 вместе с супругой
Саме так у Римі стартував саміт "Великої двадцятки". Глави держав уперше зустрілися від початку пандемії. У місті - посилені заходи безпеки.
Із літака - на морвокзал. Саме там основна частина візиту Володимира Зеленського до Одеси. Він прибув на Конгрес місцевих і регіональних влад.