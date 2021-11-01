Прем'єра на сцені обласного музично-драматичного театру в Запоріжжі. Актори - люди на візках, які на власному прикладі доводять - інвалідність - не вирок. Як готувалися до показу - розкажуть наші кореспонденти.

На професійній сцені - актори з інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості". З-понад двадцяти людей майже половина - з інвалідністю. Дехто грає, сидячи у візках, а дехто - на милицях.

- У тебе що, гарем коханок, чи що? - Чому зразу коханок, просто захоплення змінювались.

Аматорська трупа існує сім років. За цей час колектив поставив близько десятка інклюзивних вистав. Цьогорічна має назву "3032". Тут одночасно і про жорстокість, і про людяність, - розповідає авторка сценарію та режисер Маріанна Смбатян. Молода дівчина змалку прикута до інвалідного візка.

Маріанна Смбатян, керівник інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості":

Взагалі-то, все почалось з того, що я з дитинства мріяла бути актрисою, але розуміла, що через свою хворобу цій мрії не дано здійснитися, бо ніколи не було акторів з інвалідністю, але потім, коли я виросла і досягла певних успіхів у живописі і не тільки, я зрозуміла, якщо ти чогось бажаєш, не можливого не існує.

Виконавці кажуть: п'єса досить складна. І передовсім - через її психологізм.

Маріанна Смбатян, керівник інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості":

Тут дуже багато насильства. Але крізь це насильство ми показуємо добро. Як слово нашого спектаклю, тріумф зла - це байдужість добра. Тобто ми хочемо закликати людей до добра.

І хоча на сцені непрофесійні актори, вживатися в роль доводиться наповну.

-Я наказав відібрати дітей. - Ні ні , не чіпайте. - Ні-ні, аааааа ….

Маргарита Зотенко, акторка інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості":

Дуже важко було увійти в цей стан, тому що в житті, незважаючи на те, що ми пересуваємось на візках, ми дуже позитивні, ми бачимо якесь веселе майбутнє, ми не сидимо, не хникаємо, а тут потрібно закрити всі емоції в себе закрити, і бути такими пєчальними, сумними.

А ще тут власноруч створюють декорації та шиють костюми.

Маріанна Смбатян, керівник інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості":

Ми один одному допомагаємо, тим паче люди з інвалідністю. Грають людей з інвалідністю. І я сценарій прописую так, щоб людям було зручно грати, те, що хочу показати.

Через карантин прем'єра вистави відбулась у порожньому залі обласного музично-драматичного театру. То ж поки що вирішили обмежитися відеоверсією, яку викладуть в інтернет.