В Запоріжжі люди з інвалідністю виступили з виставою [ Редактировать ]
Прем'єра на сцені обласного музично-драматичного театру в Запоріжжі. Актори - люди на візках, які на власному прикладі доводять - інвалідність - не вирок. Як готувалися до показу - розкажуть наші кореспонденти.
На професійній сцені - актори з інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості". З-понад двадцяти людей майже половина - з інвалідністю. Дехто грає, сидячи у візках, а дехто - на милицях.
- У тебе що, гарем коханок, чи що? - Чому зразу коханок, просто захоплення змінювались.
Аматорська трупа існує сім років. За цей час колектив поставив близько десятка інклюзивних вистав. Цьогорічна має назву "3032". Тут одночасно і про жорстокість, і про людяність, - розповідає авторка сценарію та режисер Маріанна Смбатян. Молода дівчина змалку прикута до інвалідного візка.
Маріанна Смбатян, керівник інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості":
Взагалі-то, все почалось з того, що я з дитинства мріяла бути актрисою, але розуміла, що через свою хворобу цій мрії не дано здійснитися, бо ніколи не було акторів з інвалідністю, але потім, коли я виросла і досягла певних успіхів у живописі і не тільки, я зрозуміла, якщо ти чогось бажаєш, не можливого не існує.
Виконавці кажуть: п'єса досить складна. І передовсім - через її психологізм.
Маріанна Смбатян, керівник інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості":
Тут дуже багато насильства. Але крізь це насильство ми показуємо добро. Як слово нашого спектаклю, тріумф зла - це байдужість добра. Тобто ми хочемо закликати людей до добра.
І хоча на сцені непрофесійні актори, вживатися в роль доводиться наповну.
-Я наказав відібрати дітей. - Ні ні , не чіпайте. - Ні-ні, аааааа ….
Маргарита Зотенко, акторка інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості":
Дуже важко було увійти в цей стан, тому що в житті, незважаючи на те, що ми пересуваємось на візках, ми дуже позитивні, ми бачимо якесь веселе майбутнє, ми не сидимо, не хникаємо, а тут потрібно закрити всі емоції в себе закрити, і бути такими пєчальними, сумними.
А ще тут власноруч створюють декорації та шиють костюми.
Маріанна Смбатян, керівник інклюзивної театральної трупи "Рівні можливості":
Ми один одному допомагаємо, тим паче люди з інвалідністю. Грають людей з інвалідністю. І я сценарій прописую так, щоб людям було зручно грати, те, що хочу показати.
Через карантин прем'єра вистави відбулась у порожньому залі обласного музично-драматичного театру. То ж поки що вирішили обмежитися відеоверсією, яку викладуть в інтернет.
по теме
Каву на фарби перетворив художник із Албанії. І запевняє - його роботи, крім мистецької вартості, мають ще й цілющу силу.
Дев'ять полотен та дві керамічні статуетки авторства знаменитого іспанця продали за майже 110 мільйонів доларів.
У своєму місті вони вже підкорили всіх любителів незвичних зачісок.
Це подовжена голова жінки із заплющеними очима, яка притискає вказівний палець до губ.
Усі свої роботи присвячує рідній країні. На те, щоб її талант помітили, пішов не один десяток років. І нині витвори мисткині вже коштують кілька тисяч доларів.