Транзит газа через Украину упал [ Редактировать ]
Источник: Facebook
С понедельника, 1 ноября, Россия сократила транзит газа через территорию Украины почти на треть. Об этом сообщил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.
С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн куб. м в сутки.
Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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