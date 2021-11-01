В Харькове состоялись выборы мэра города, по результатым экзит-поллов лидирует кандидат Игорь Терехов. Однако, официальных данных пока нет, есть только первые итоги голосования в районах. О предварительных результатах пишет 2day.kh.ua.

Городская избирательная комиссия приняла документы четырех из девяти районных комиссий.

Речь идет о Новобаварском, Шевченковском, Киевской и Немышлянской районах.

Как проголосовали:

Новобаварский: большинство за Игоря Терехова (14 204 голосов), на втором месте - Михаил Добкин (6 268 голосов), на третьем - Алина Мустафаева (797 голосов).

Немышлянский: на первом месте Игорь Терехов (14 414 голосов), на втором - Михаил Добкин (7806 голосов), на третьем - Александр Скорик (1454 голоса).

Киевский: лидирует Игорь Терехов (19 067 голосов), далее - Михаил Добкин (10 182 голоса) и Александр Скорик (2447 голосов).

Шевченковский: большинство за Терехова (19 805 голосов), Добкин на втором месте (12 140 голосов), Александр Скорик (3049 голосов) - на третьем.

Еще неизвестны результаты голосования в Холодногорском, Московском, Индустриальном, Основянском и Слободском районах.

Напомним, 31 октября стартовали выборы мэра спустя почти год после того, как умер переизбранный на третий срок городской глава Геннадий Кернес.

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