Выборы в Харькове: первые данные подсчета голосов [ Редактировать ]
В Харькове состоялись выборы мэра города, по результатым экзит-поллов лидирует кандидат Игорь Терехов. Однако, официальных данных пока нет, есть только первые итоги голосования в районах. О предварительных результатах пишет 2day.kh.ua.
Городская избирательная комиссия приняла документы четырех из девяти районных комиссий.
Речь идет о Новобаварском, Шевченковском, Киевской и Немышлянской районах.
Как проголосовали:
- Новобаварский: большинство за Игоря Терехова (14 204 голосов), на втором месте - Михаил Добкин (6 268 голосов), на третьем - Алина Мустафаева (797 голосов).
- Немышлянский: на первом месте Игорь Терехов (14 414 голосов), на втором - Михаил Добкин (7806 голосов), на третьем - Александр Скорик (1454 голоса).
- Киевский: лидирует Игорь Терехов (19 067 голосов), далее - Михаил Добкин (10 182 голоса) и Александр Скорик (2447 голосов).
- Шевченковский: большинство за Терехова (19 805 голосов), Добкин на втором месте (12 140 голосов), Александр Скорик (3049 голосов) - на третьем.
Еще неизвестны результаты голосования в Холодногорском, Московском, Индустриальном, Основянском и Слободском районах.
Напомним, 31 октября стартовали выборы мэра спустя почти год после того, как умер переизбранный на третий срок городской глава Геннадий Кернес.
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